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Fikir alışverişinde bulundu

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

09 Ekim 2022 Pazar 02:13
Fikir alışverişinde bulundu

Bulduğu her fırsatta okulları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geliyor. 
Ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulunu ziyaret eden Yoldaş, sınıfları dolaşarak öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. 
Yoldaş, öğretmen ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulunarak yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. 
Gayretli çalışmalarından dolayı okul idarecilerine teşekkür eden Yoldaş, başarılar ve kolaylıklar dileyerek ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi 

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