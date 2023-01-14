Farkındalık eğitimi

Çandır Şehit Halim Altay İlkokulunun öğrencilerinin hazırladığı "Verem Savaş Haftası" farkındalık programı sergisi kaymakamlık hükümet konağı konferans salonunda sergilendi. Serginin devamında Kaymakamlık etüt merkezinde kitap okuma ve sinema izleme etkinlikleri yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Daire Amirleri ve veliler katıldı.

Sergide bir açıklama yapan Kaymakam Tugay Cingirt, “2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğrenciler için başarı ile noktalanmasını temenni ediyorum. Emek veren, gayret gösteren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ediyorum” dedi. »Haber Merkezi