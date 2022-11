Farkındalık eğitimi

Galata Çamlık otelde düzenlenen eğitim programının açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Üniversite Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak eğitim programı kapsamında özel gereksinimli bireylerde farkındalık oluşturmayı, bu bireylere; eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasının sağlanması amaçlanıyor.

Projede Yozgat Bozok Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri; özel gereksinimli öğrencilerin gelişim özellikleri, özel gereksinimli öğrencilerle iletişim süreci, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimleri, sosyal kabulü, ihmal ve istismar, çocuk hakları ve çocuğun korunması, ihmal ve istismara uğrayan çocuğun adli süreci ve çocukların korunması başlıklarında, teorik bilgiler ve uygulamalı etkinlikler yapılacak.

Programda konuşan Üniversite Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, çocukların ihmal ve istismarı toplumların en büyük sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Güçlü konuşmasının devamında: “İhmal ve istismara maruz kalmada bazı çocuklarımız daha çok risk altındadır. Zihinsel, bedensel engeli olan, otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi tanıları olan özel gereksinimli çocuklarımızın ihmal ve istismara uğrama riskleri maalesef daha yüksektir. Çocukların içinde bulundukları güçlükler, ailelerin özellikleri, yeterli sosyal ve kurumsal destek alamamaları, eğitimle ilgili sorunları, sosyal kabul, etiketlenme, özel ve yeterli destek sağlanamaması gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. İhmal ve istismarın erken dönemde belirlenmesi ve önlenmesi çok önemlidir. Eğitim kurumları çocukların içinde yaşadıkları olumsuzlukların tespiti açısından önemli fırsatlar sağlar. Öğretmenler ve özellikle sınıf öğretmenleri çocukların gelişimlerini ve yaşadıkları sorunları daha yakından takip etme imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca özel gereksinimli çocukların yaşıtları ile birlikte kaynaştırma eğitiminden yararlanma oranları her geçen gün daha da artmaktadır. Öğretmenlerimizin çocukların ihmali ve istismarı konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması çocukların korunması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi değerli hocamız Dr. Öğretim Üyesi Aygül Nalbant’ın proje yürütücülüğünü yaptığı Ankara Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden hocalarımızın ve diğer uzman ve eğitmenlerimizin katkılarıyla TÜBİTAK destekli, Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlere Yönelik Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Eğitim Programı oluşturulmuştur. 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin tüm eğitimci ve katılımcıların desteği ve paylaşımları ile verimli geçeceğini, öğretmen ve aday öğrencilerimizin gelişimlerine ve çocukların korunmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu tür çalışmaların artmasını dileğiyle hepinize başarılar diliyorum ”ifadelerini kullandı.

“EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ”

Özel gereksinimli öğrencilerin ruhsal, fiziksel ve akademik gelişimlerinin arzu edilen düzeye getirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, özel gereksinimli öğrencilerin hem eğitimi hem hayata hazırlanmaları ve gerekli becerileri kazanmaları adına yapılan bu önemli eğitim faaliyetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti

“SOSYAL FARKINDALIK PROJLERE İMZA ATTI”

Bozok Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel faaliyetler ve eğitim alanında da önemli sosyal farkındalık projelerine imza attığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, insana odak ve insana yönelik yapılan her çalışmanın önemli ve değerli olduğunu her zaman ön plana alan bir düşünce ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Karadağ konuşmasının devamında: “Geleceğimizin nesli olan çocuklarımızın eğitimi her anlamada çok önemli. Bu eğitim özel gereksinimli gruplar için ise daha fazla önem arz ediyor. TÜBİTAK destekli bu proje ile sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerine yönelik çocuk istismarı ve ihmali farkındalık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor. İlimizde düzenlenen bu eğitim programı ile özel gereksinimli çocukları daha iyi yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak adına önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Gelecek nesillerin sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerinde kuşkusuz ki öğretmenlerimizin rolü çok büyük. Eğitime gönül vermiş ve projede yer alan öğretmelerimizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Özel gereksinimli çocuklarımıza önemli katkılar sağlayacak ve farkındalık oluşturacağına inandığım eğitim programının hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği bulunan mesai arkadaşlarım başta olmak üzere ilgili kurum yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

