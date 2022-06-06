Farkındalık amaçlı eğitim

Düzenlemiş olduğu ‘Dumansız Hava Sahası’ etkinliğiyle yüksekokulu öğrencilerinin farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan Öğretim Üyesi Onur Batmaz, etkinlikte emeği geçen öğrencilere, hocalara, yardımcı personellere ve yüksekokul sekreterine teşekkür etti.
Haber Merkezi
Düzenlemiş olduğu ‘Dumansız Hava Sahası’ etkinliğiyle yüksekokulu öğrencilerinin farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan Öğretim Üyesi Onur Batmaz, etkinlikte emeği geçen öğrencilere, hocalara, yardımcı personellere ve yüksekokul sekreterine teşekkür etti.