Farkındalık amaçlı eğitim

Düzenlemiş olduğu ‘Dumansız Hava Sahası’ etkinliğiyle yüksekokulu öğrencilerinin farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan Öğretim Üyesi Onur Batmaz, etkinlikte emeği geçen öğrencilere, hocalara, yardımcı personellere ve yüksekokul sekreterine teşekkür etti.

Haber Merkezi