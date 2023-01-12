Faaliyetler değerlendirildi

Dönem boyunca yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda karne işlemleri hakkında kararlar alındı.

Toplantıda yarıyıl tatilinde yapılacak çalışmaların da belirlendiğini belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Verimli geçen bir eğitim ve öğretim dönemini yaşamış olmanın mutluluğu ile sona erdi. Dönem boyunca öğretmenlerimize rehberlik eden, etkiye dayalı yönetim anlayışı içerisinde olan ve öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında çaba gösteren okul ve kurum müdürlerimize değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi