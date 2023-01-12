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Faaliyetler değerlendirildi

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 1’inci dönemin son Müdürler Kurulu Toplantısını yapıldı.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Faaliyetler değerlendirildi

Dönem boyunca yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda karne işlemleri hakkında kararlar alındı. 
Toplantıda yarıyıl tatilinde yapılacak çalışmaların da belirlendiğini belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Verimli geçen bir eğitim ve öğretim dönemini yaşamış olmanın mutluluğu ile sona erdi. Dönem boyunca öğretmenlerimize rehberlik eden, etkiye dayalı yönetim anlayışı içerisinde olan ve öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasında çaba gösteren okul ve kurum müdürlerimize değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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