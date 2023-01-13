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Evliliği uzatır

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er tarafından Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan er ve erbaşlara yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Semineri düzenlendi. 

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Evliliği uzatır

Seminer Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Evlilik Öncesi Eğitim Semineri ile katılımcılara, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmaları, etkili iletişim kurma yolları ve karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edecekleri konularında bilgiler aktarıldı.
Merve Er “Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir.  Eş seçimi rastgele bir süreç değildir olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız. Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; Evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri görülmektedir. Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir.” diye iyi bir başlangıç yapmanın evliliğin ömrünü uzattığına değindi. »Haber Merkezi

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Evliliği Uzatır
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