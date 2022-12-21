İl genelinde evde eğitim hizmeti kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 öğrenciye öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

Yozgat’ta 473 öğrencinin özel eğitim kurumlarında eğitim gördüğünü dile getiren İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitim kurumlarımızdan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren ve Rehberlik Araştırma Merkezlerimiz bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre alınan karar doğrultusunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için evde eğitim hizmetimiz devam ediyor. İlimiz genelinde 473 öğrencimiz özel eğitim kurumlarımızda eğitim görürken bu özel yavrularımızdan 22'si evlerinde görevlendirilen öğretmenlerimizce eğitim almaktadır.” dedi.

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