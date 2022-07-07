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Erkeklere eğitim verilecek

Yozgat Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından il genelinde kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla 20 bin erkeğe eğitim verilecek.

07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Erkeklere eğitim verilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda Yozgat Valiliğinin öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin önüne geçmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi meslek elemanları tarafından erkeklere bilgi verilerek İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan video izletildi. »Haber Merkezi

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Erkeklere Eğitim Verilecek
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