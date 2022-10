Erasmus günü etkinliği

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Vekili Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Erasmus Days etkinlikleri, Üniversite Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Değişim Programı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Savcı'nın konuşması ile başladı. Dr. Öğretim Üyesi Savcı, Yozgat Bozok Üniversitesinde ilk kez 13-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere bu programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık yaratarak Yozgat Bozok Üniversitesi'nin uluslararasılaşmada görünürlüğü artırmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ise Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Erasmus faaliyetlerini çok önemsediklerini söyledi. Prof. Dr. Şenol Akın, Erasmus programının öğrencilerin farklı ülkeleri görmesi, farklı kültürleri tanıması, kendi kültürünü tanıtması ve uluslararası alanlarda tecrübe kazanması bakımından önemine dikkat çekti.

Üniversite Erasmus programıyla ilgili olarak öğrencilere her türlü desteği sağladığını dile getiren Prof. Dr. Şenol Akın konuşmasının devamında: “Bizler sizin için buradayız ve her zaman yanınızdayız. Özellikle Erasmus programı kapsamında yurt dışına gitmenizi ve üniversitemizin sizlere sunmuş olduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyoruz. Sizlerin almış olduğunuz diploma mavi etiketli bir diploma. Bu diploma sizin uluslararası arenada daha rahat iş bulmanıza imkan sağlıyor. Sizlerin uluslararası deneyim kazanması için de çalışmalarımız sürüyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma politikaları çerçevesinde farklı ülkelerde bulunan üniversitelerle ikili işbirliği anlaşmaları yaptık. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde öğrenci ve akademisyen değişimleri yapacağız. Öğrenci değişim sayımız ne kadar artarsa bizim de uluslararası görünürlüğümüz artacaktır. Akademisyenlerimizin yapmış olduğu uluslararası araştırmaları dergilerde yayınlatarak Yozgat Bozok Üniversitesi isminin daha geniş arenada duyurulur hale gelmesini sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” dedi.

Uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün arttığına da değinen Yılmaz, “Şu anda bine yakın öğrenciye ulaştık. Birçok ülkeden gelen uluslararası öğrencilerimiz üniversitemizde eğitim hayatlarına devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak uluslararasılaşma adına yaptığımız çalışmalar uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından dikkat çeken bir konuma geldi. Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, düzenlediğimiz bu etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz da, Erasmus programının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek öğrencilerin mutlaka bu programdan yararlanması gerektiğine dikkat çekti.

Üniversite Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ErasmusDays (Erasmus Günleri) Etkinlikleri” ile öğrencileri bilgilendirmek ve Erasmus Programına teşvik etmek istediklerini belirten Yılmaz konuşmasında: “Erasmus gönüllüsü öğrencilerimiz artık seyahat hazırladıklarına başlamalı. Erasmus ile ilgili seyahat sadece sınır ötesine gitmekten ibaret değil. Sınır ötesine çıkartma yapmanız hayatınız ve geleceğiniz için çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti’nin birer misyoneri, temsilcisi olarak sınır ötesine gitmelisiniz. Sizin dominant bir kültürü oraya taşımanız lazım. Derin bir tarihi geçmişi olan ülkenin mensuplarısınız. Siz orada yeni dostlar ve arkadaşlıklar edineceksiniz. Burada yaptığımız etkinlerin hepsi sizler için. Bu da sizin sorumluluğunuzu artırıyor. Sizin Erasmus programından istifade etmeniz üniversitemizin uluslararası görünürlüğü açısından önemini arttırıyor. Uluslararası sıralamadaki yerini yukarıya çekiyor. Buna siz bu şekilde katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Erasmus Days etkinlikleri söyleşiler, Türk ve Dünya mutfağından zengin yemek çeşitlerinin öğrencilere ikram edilmesi ile devam etti.

»Haber Merkezi