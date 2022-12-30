Yarışmaya 337 okuldan bin 213 öğrenci 666 proje ile başvuru yaptı.

TÜBİTAK tarafından 10-30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuruya açılan Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması'na 337 okuldan bin 213 öğrenci; 489'u çevre ve iklim değişikliği, 177'si matematik alanında olmak üzere toplam 666 proje ile başvuru yaptı.

Ön değerlendirmesi TÜBİTAK seçici kurulunca yapılan 98 proje, açılışı yapılan final etkinliği kapsamında poster sergisine davet edildi.

Poster sergisine davet alan Çevre ve İklim Değişikliği alanından 15, Matematik alanından 15 proje, derece için finalde yarışacak.

Yarışma sonucunda birinci olan projeye ilerde yapacaklara çalışmalara katkı sağlamak üzere 12 bin 500, ikinci projeye 10 bin 500, üçüncü projeye 8 bin lira para ödülü verilecek.

YOZGAT’TAN BÜYÜK BAŞARI

Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Muhammed Mustafa Namidar, Kürşat Baki Türker, Muhammed Akbaba ve öğretmen Kaan Doğan Yazan danışmanlığında Çevre ve İklim Değişikliği Alanında yazılan "Ekolojik Vatandaş Olma Yolunda Bir Farkındalık Geliştirme Çalışması, Yozgat Şefaatli İlçesi Örneği" Projesi yüzlerce başvuru arasından en iyi 51 proje arasına girerek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende öğrenciler sunumunu başarı ile gerçekleştirerek belgelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü, projenin hazırlanması ve sunulmasında emek veren okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. »Haber Merkezi