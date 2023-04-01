En çok satılan kitaplar açıklandı

Çok tutulan e-ticaret platformlarından biri olan alışveriş sitesi 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak en çok talep gören kitapları açıkladı.

27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası'na özel olarak 2023'ün ilk çeyreğinde kitapseverler tarafından en çok ilgi gören kategorileri ve çok satan kitapları sıraladı.

e-ticaret sitesi, yılın ilk çeyreğinde en çok satılan 3 kitabın çocuklar için aktivite ve eğitici kitap kategorisinden "2 Yaş Dikkat ve 2 Yaş Etkinlik Seti", roman kategorisinden "Maral Atmaca Yarasalar Serisi" ve çocuk masal ve öykü kategorisinden "Yapı Kredi Yayınları-Büyük Sorular Kitabım Seti" olduğunu aktardı.

ROMANDA ENLER

Okuyucuların en çok ilgi gösterdiği kitap kategorisi "Roman" olurken onu "Aktivite ve Eğitici Kitaplar" kategorisi izledi söylendi. Roman kategorisinin en çok satan kitabın ise Orhan Pamuk imzasını taşıyan Masumiyet Müzesi kitabı olduğu bildirildi.

Okuyucuların dünya klasiklerine ilgisi de büyük oldu. Bu kategoride en çok satan kitap Rus yazar Dostoyevski'nin unutulmaz eseri "Suç ve Ceza" olurken, onu Rus edebiyatının bir diğer klasiği "Anna Karenina" ile George Orwell'in hiciv romanı "Hayvan Çiftliği" izledi.

Çocuk kitapları kategorisinde en çok "Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe’ye ilgi gösterilirken, ikinci sırada "Çocuk, Köstebek, Tilki ve At" yer aldı. Şiir kategorisinde ise en çok satılan kitap "Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor" oldu. Onu "Süt ve Bal" ve "Lavinia" izledi.

2023'ün ilk çeyreğinde en çok satan ilk 10 kitap listesi ve kategorileri şu şekilde oluştu:

“Aktivite ve Eğitici Kitap: 2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti - Çocuk Akademi, Tükenmeyen Sticker Kitabım- Yükselen Zeka. Roman: Yaralasar Serisi - Maral Atmaca, Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali. Çocuk Masal ve Öykü Kitabı: Büyük Sorular Kitabım Seti - Yapı Kredi Yayınları - Sandra Lebrun ve Loic Audrain. Bireysel Gelişim: Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı, Ikigai - japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam Sırrı - Hector Garcia, Francesc Miralles, İz Bıraktığın Kadar Varsın - Esra Ezmeci. Psikoloji: Seninle Başlamadı - Mark Wolynn."

Roman, şiir kitabı ve dünya klasiklerinde ilk 10 listeleri

Platformda en çok satılan 10 roman ise şu şekilde sıralandı: Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk, Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş, Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig, Enkaz Altındakiler - Beyza Alkoç, Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin, Tutunamayanlar - Oğuz Atay, Serenad - Zülfü Livaneli, Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara, Bizimle Başladı Bizimle Bitti - Colleen Hoover, Seyir – Piraye. AA