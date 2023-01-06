En çok Kandemir okudu

Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından ödülü verilen Kandemir, 2022 yılında ilçede Halk Kütüphanesinden en çok ödünç kitap alan ve okuyan öğrenci oldu.

Göstermiş olduğu başarıdan dolayı Kandemir’i tebrik eden Başkan Yalçın, “Ön yargıların, peşin hükümlerin hakim olduğu, bilgisiz çok bilmişlerin fazlaca olduğu toplumuzda okumanın kıymetini bilen, kendini yetiştiren, aydınlık yarınlar için mücadele eden her bir kardeşimi tebrik ediyorum.” dedi.

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