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En çok Kandemir okudu

Akdağmadeni ilçesinde, 2022 yılında Halk Kütüphanesinde en çok kitap ödünç alan ve okuyan Metehan Kandemir ödüllendirildi.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
En çok Kandemir okudu

Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından ödülü verilen Kandemir, 2022 yılında ilçede Halk Kütüphanesinden en çok ödünç kitap alan ve okuyan öğrenci oldu. 
Göstermiş olduğu başarıdan dolayı Kandemir’i tebrik eden Başkan Yalçın, “Ön yargıların, peşin hükümlerin hakim olduğu, bilgisiz çok bilmişlerin fazlaca olduğu toplumuzda okumanın kıymetini bilen, kendini yetiştiren, aydınlık yarınlar için mücadele eden her bir kardeşimi tebrik ediyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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