Emniyetten eğitim

Yozgat Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan program dahilinde ilköğretim sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik eğitim verilmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre; Yozgat'ta eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle ilköğretim sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik olarak "Temel trafik eğitimi, sosyal medya kullanımı, SiberAY ve siber suçlar nelerdir, AFAD nedir ve afed ve acil durumlarda neler yapılmalı, nasıl korunmalı, 112 Acil Çağrı numarası nedir, nasıl aranır, nasıl yardım istenir, kendimizi tanımadığımız kişilerden nasıl koruruz, size zarar verecek kişileri gördüğünüzde çığlık atın" konularında eğitim verildiği bildirildi.

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