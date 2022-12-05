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Eğitimlere devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Eğitimlere devam ediyor

Ankara Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Ercan’ın daveti üzerine, eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında, mesleki bilgi ve birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Hayali Hayat Bulan Bir Genç Olmak’ başlığı etrafında öğrencilere hitap etti.
Öğrencilerin ardından öğretmen il bir araya gelen Böyükata, ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri’ konusunu ele aldı.
Okul bünyesinde faaliyet yürüten ‘Stratejik Okul Çalışma Meclisi’ ile ‘Müzakere, Yaratıcı Okuma ve Yazma Kulübü’ etkinlikleri olarak planlanan seminerler Edebiyat Öğretmeni Rana İslam Değirmenci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
»Haber Merkezi

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Eğitimlere Devam Ediyor
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