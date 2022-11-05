Eğitimlere devam

Düzenlenen toplantıya, Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkan Nezih Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Çetingöz, eTwinning İl Koordinatörü Özlem Doğru ve Ar-Ge ekibinden Eda Özdemir Gümrah ile Zeynep Esra Uyar ve öğretmenler katıldı.

Sohbet havasında geçen toplantıda Kaymakam Fatih Topuz ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın öğretmenlerden yapmış oldukları projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Ar-Ge ekibi tarafından eTwinning, Erasmus+,TÜBİTAK Projeleri, TEKNOFEST Yarışmaları ve Marka Patent/Tescil çalışmaları konularında öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

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