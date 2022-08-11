Eğitimlere devam

Çocukların eğitimde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Aile Okulu Projesi’ devam ediyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim alan öğretmenler tarafından, öğretmenlere ve velilere eğitimler veriliyor. Eğitimler hakkında bilgi veren Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Okulda öğrenilen ve edinilen bilgi, beceri ve davranışların, hem aile içinde hem de sosyal yaşam içerisinde sürdürülebilir olması, okul ortamında ve evde yapılanların tutarlı olmasına ve eşgüdüm sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle çocuklarımızın eğitiminde önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin eğitimi son derece önem kazanmıştır. Ailenin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi ve benzeri hedeflerle Bakanlığımız tarafından Aile Okulu Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında ilimizden 7 öğretmenimiz Bakanlığımız tarafından eğitim almış, velilerimize yönelik eğitimlerimiz devam etmekte olup aynı zamanda öğretmenlerimiz içinde eğitici eğitimlerimiz başlamıştır. Eğitici eğitmenliği kursunu tamamlayan öğretmenlerimiz ise okullarında veli eğitimlerine başlayacaktır. Kurslara katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi