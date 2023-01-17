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Eğitimlere büyük ilgi

Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu projesine Akdağmadeni ilçesinde, aileler büyük ilgi gösteriyor.

17 Ocak 2023 Salı 02:00
Eğitimlere büyük ilgi

Akdağmadeni’nde eğitim veren okullarda ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen eğitimlerle kısa sürede 580 aileye ulaşıldı.
Anne babalara sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardımın da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda, sürekli güncellenen içeriklerle Halk Eğitimi Merkezi ve okullarda açmış olunan kurslarla ailelere çok yönlü destek sağlanmaya devam ediliyor. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eğitimlere Büyük Ilgi
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