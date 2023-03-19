Eğitimler devam ediyor

Yozgat Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimler Suat Tekin ve Ramazan Çoban tarafından tıbbi sekreterlere verildi.

2 gün süren eğitim programında Suat Tekin ve Ramazan Çoban tarafından ‘Bilgi Güvenliği’, ‘KVSK’, ‘E-NABIZ’, ‘REÇETEM’, ‘TELERADYOLOJİ’, ‘Sağlıkta iletişim’ ‘Hasta ve yakınlarını tanıma ve anlama’ konuları ele alındı.

Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından eğitime vermiş oldukları katkılarından dolayı Suat Tekin ve Ramazan Çoban’a teşekkür edildi.

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