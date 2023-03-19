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Eğitimler devam ediyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Yozgat’ta görev yapan Tıbbi sekreterler i.in eğitimler devam ediyor. 

19 Mart 2023 Pazar 14:42
Eğitimler devam ediyor

Yozgat Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimler Suat Tekin ve Ramazan Çoban tarafından tıbbi sekreterlere verildi. 
2 gün süren eğitim programında Suat Tekin ve Ramazan Çoban tarafından ‘Bilgi Güvenliği’, ‘KVSK’, ‘E-NABIZ’, ‘REÇETEM’, ‘TELERADYOLOJİ’, ‘Sağlıkta iletişim’ ‘Hasta ve yakınlarını tanıma ve anlama’ konuları ele alındı.
Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından eğitime vermiş oldukları katkılarından dolayı Suat Tekin ve Ramazan Çoban’a teşekkür edildi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 19.03.2023 11:12
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