Eğitimler devam ediyor

Eğitimler kapsamında Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Merve Er tarafından Şefaatli Kaymakamlık Konferans Salonunda "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Semineri" düzenlendi.

Seminere Kaymakam Yusuf Ilıca, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, ilçe köy ve mahalle muhtarları, din görevlileri, milli eğitimde çalışan rehber öğretmenler ve kamu kurum kuruluş personelleri katılım sağladı.

Düzenlenen seminerde Er, Türk Ceza Kanunda erken yaşta ve zorla evliliğin cezai sorumlulukları, Türkiye ve dünyadaki erken yaşta evlilik verilerine, erken yaşta evliliğin sebep ve sonuçlarına, erken evliliğin çözümüne yönelik bakanlık tarafından yapılan faaliyet hakkında bilgilendirmede bulundu. Haber Merkezi