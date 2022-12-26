Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.504,09
ALTIN
1.079,44
DOLAR
18,66
STERLİN
22,56
EURO
19,87

Eğitimler devam ediyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hem Yozgat merkezde hem de ilçelerde eğitimler devam ediyor.

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:55
Eğitimler devam ediyor

Eğitimler kapsamında Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Merve Er tarafından Şefaatli Kaymakamlık Konferans Salonunda "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Semineri" düzenlendi.

Seminere Kaymakam Yusuf Ilıca, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, ilçe köy ve mahalle muhtarları, din görevlileri, milli eğitimde çalışan rehber öğretmenler ve kamu kurum kuruluş personelleri katılım sağladı.

Düzenlenen seminerde Er, Türk Ceza Kanunda erken yaşta ve zorla evliliğin cezai sorumlulukları, Türkiye ve dünyadaki erken yaşta evlilik verilerine, erken yaşta evliliğin sebep ve sonuçlarına, erken evliliğin çözümüne yönelik bakanlık tarafından yapılan faaliyet hakkında bilgilendirmede bulundu. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddetle mücadele
Şiddetle mücadele
Öğrenciler ile bir araya geldi
Öğrenciler ile bir araya geldi
Okulları gezdi
Okulları gezdi
İlki düzenlendi
İlki düzenlendi
Proje ilk 200’de
Proje ilk 200’de
Proje devam ediyor
Proje devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim