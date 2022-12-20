Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.391,91
ALTIN
1.071,97
DOLAR
18,67
STERLİN
22,69
EURO
19,81

Eğitimler devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP)” kapsamında eğitimler devam ediyor. 

20 Aralık 2022 Salı 02:42
Eğitimler devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “işbirliği protokolü” kapsamında Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda okul müdürlerine yönelik eğitim verildi.
Bu kapsamda düzenlenen 2’nci modül eğitimleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çağlar Özdoğan’ın sunumuyla gerçekleşti. 
Gerçekleşen eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Okul müdürlüğünün öne çıkan görev alanlarını (misyonunu) yeniden ele almak ve bu bağlamda ortak bir anlayış ve uygulama çerçevesinde; yöneticilerin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarına katkı sağlamak ve yönetimsel alanda daha donanımlı hale getirmek amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz tarafından ‘Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP)’ geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.
20. Millî Eğitim Şûrasında alınan tavsiye kararları gereğince; öğretmen ve yöneticilerimizi geleceğin bilgi, beceri, tutum, teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek amacı ile öğretmenin güçlendirilmesi, yetenek yönetimi, başarı farklarının azaltılması, etkili iletişim gibi geniş bir platformda bilgilendirme seminerleri Yozgat Bozok Üniversitesi ve Müdürlüğümüz arasında yapılan ‘işbirliği protokolü’ kapsamında akademisyen ve alanında uzman personelin sunumu ile gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda; 2’nci modül eğitimleri Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çağlar Özdoğan hocamızın sunumuyla Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda okul müdürlerimize yönelik gerçekleştirildi. Program içeriğinin oluşturulması ve sunumunda emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretirken güldürdü
Öğretirken güldürdü
Trafik dedektifleri yetiştiriyor
Trafik dedektifleri yetiştiriyor
Eğitim gönüllüleri buluştu
Eğitim gönüllüleri buluştu
Öğretmenlere eğitim
Öğretmenlere eğitim
“eTwinning” toplantısı
“eTwinning” toplantısı
Çalıştay ilgi çekiyor
Çalıştay ilgi çekiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim