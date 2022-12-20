Eğitimler devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “işbirliği protokolü” kapsamında Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda okul müdürlerine yönelik eğitim verildi.

Bu kapsamda düzenlenen 2’nci modül eğitimleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çağlar Özdoğan’ın sunumuyla gerçekleşti.

Gerçekleşen eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Okul müdürlüğünün öne çıkan görev alanlarını (misyonunu) yeniden ele almak ve bu bağlamda ortak bir anlayış ve uygulama çerçevesinde; yöneticilerin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarına katkı sağlamak ve yönetimsel alanda daha donanımlı hale getirmek amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz tarafından ‘Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP)’ geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

20. Millî Eğitim Şûrasında alınan tavsiye kararları gereğince; öğretmen ve yöneticilerimizi geleceğin bilgi, beceri, tutum, teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek amacı ile öğretmenin güçlendirilmesi, yetenek yönetimi, başarı farklarının azaltılması, etkili iletişim gibi geniş bir platformda bilgilendirme seminerleri Yozgat Bozok Üniversitesi ve Müdürlüğümüz arasında yapılan ‘işbirliği protokolü’ kapsamında akademisyen ve alanında uzman personelin sunumu ile gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda; 2’nci modül eğitimleri Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çağlar Özdoğan hocamızın sunumuyla Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda okul müdürlerimize yönelik gerçekleştirildi. Program içeriğinin oluşturulması ve sunumunda emek veren, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi