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Eğitimler devam ediyor

Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi meslek elemanlarınca kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık projesi kapsamında eğitim verilmeye devam ediyor.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Eğitimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan erkek odaklı şekilde yürütülen, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma projesi, Boğazlıyan’da uygulanmaya başlandı.
İlçe merkez, köy ve belde muhtarlarına, Gençlik Merkezi çalışanlarına, Belediye Başkanlığında görevli Zabıta personellerine, SS Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine, tüm kamu kurum ve kuruluşunda görevli çalışanlara ‘Kadına El Kalkmaz’ mottosuyla bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek, broşür dağıtıldı. »Haber Merkezi
 

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Eğitimler Devam Ediyor
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