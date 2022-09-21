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Eğitimler başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi personeline yönelik “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Programı” düzenlendi. 

21 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Eğitimler başladı

Kalite Yönetimi Sistem kapsamında, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla üniversitesi personeline “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Programı” düzenlendi. 
2018 yılından beri üniversitenin tüm birimlerinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi standartlarına yönelik bilgi tazelemek amacıyla yapılan  eğitimlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, üniversite kalite komisyonu üyeleri, akademik birim sekreterleri, idari birim temsilcileri katıldı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim dört gün sürecek. Eğitimlerde Dr. Aysel Engin tarafından Kalite Yönetim Sistemi standardının temel şartları, uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılma süreçleri ele alınacak.
Eğitimler Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür merkezi Çapanoğlu Salonu’nda Cuma gününe kadar devam edecek. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Başladı
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