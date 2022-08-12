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Eğitimler başladı

Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Aile Okulu Eğitici Eğitimcisi Mustafa Böyükata rehberliğinde 37 öğretmeninin katılımı ile "Eğitici Eğitimi" uygulaması hayata geçirildi.  

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Eğitimler başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7 pilot ilde uygulamaya koyulan Aile Okulu Projesinin başarılı sonuçlar vermesi ile birlikte ülke genelinde de uygulamaya koyuldu. Çocukların eğitiminin en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlarla  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Aile Okulu Projesi' başlatıldı Aile Eğitimi ile ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığımızca hayata geçirilen, "Aile Okulu Projesi" kapsamında ilçemizde eğitici eğitimi programı başlattık. Bu eğitimlerde; Sosyal Duygusal Beceri Gelişimi, Aile İçi İletişim Becerileri, Akran İlişkileri, Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı,  Çatışma ve Stres Yönetimi, Bağımlılık, Ahlaki Gelişim,   gibi sekiz önemli ana başlıktan oluşan eğitimler, öğretmenlerimizin katılımı ile devam ediyor. Bu eğitimlerin sonunda eğitici sertifikası alacak öğretmen arkadaşlarımız, okullarında velilere yönelik 8 ana başlıkta ve  toplamda 44 saat eğitim verecek. Amacımız, aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmek. Projede emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi 
 

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Eğitimler Başladı
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