Eğitimler aralıksız sürüyor

Eğitimleri aralıksız sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilçe ve köy ziyaretlerinin yanı sıra merkezde de devam ettiriyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er tarafından Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerine yönelik ‘Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular’ semineri düzenlendi.

Yozgat, 2022 Yılı Eğitim Planı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda düzenlenen seminerde katılımcılara ‘Çocuğun ekran karşısında olması onun için yararlı mıdır, zararlı mıdır?, Çocuklar bir günde ne kadar süreyi ekran karşısında geçirebilirler?, Cinselliği çocuklara nasıl ve ne kadar anlatmalıyız?, Çocuğu istismardan korumak için neler yapmak gerekir?, Oyun çocuk için önemli midir?’, konuları hakkında bilgi verildi.

Er, “Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer olmadığına, annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu/bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, ensest ve pedofili vakalarının arttığı günümüzde ‘onlar kardeş bir şey olmaz’ şeklinde asla düşünülmemelidir.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi