Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.543,10
ALTIN
1.037,06
DOLAR
17,25
STERLİN
21,31
EURO
18,20

Eğitimler aralıksız devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:36
Eğitimler aralıksız devam ediyor

Yapmış olduğu çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Mustafa Böyükata, ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ programının 42’ncisini Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Günyazı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Yozgat kırsalında nerede bir okul var ise oraya gitmeye çalışan Böyükata, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde olup olmamasına bakmaksızın köy ve kasabalardaki okulların öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.
‘GÖZLEM YAPARIM KAYIT TUTARIM’
Böyükata, ‘Gözlem Yaparım Kayıt Tutarım’ temalı etkinlikte 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerinin okul bahçesinden ve çevreden topladıkları objelerin resimlerini çizmelerini istedi. Çocuklarla seçtikleri objelerin resimlerini çizerek kayıt altına alışlarını konu edindiği bire bir söyleşi esnasında, doğal çevreye dair kısa süreliğine bilgiler paylaştı. Etkinlikte öğrencilerin ilgiyle aktif katılım sağladıkları ve yaptıklarını anlatmaya yönelik isteklerini artırdıkları gözlendi.
‘BEN DE AZİZ SANCAR
OLABİLİRİM’
 Söyleşi başlığı olarak seçtiği ‘Ben de Aziz Sancar olabilirim’ konulu sohbetinde Böyükata, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine öncü bilim insanlarından bahis açarak onları tanıtıcı kısa bilgiler verdi. Aziz Sancar’ın da bir köyde dünyaya geldiğini, kendisinin de bir köy okulunda okuduğunu hatırlatarak çocukların öncü işler ortaya koyabilecek birer bilim insanı olabileceklerini düşünmelerini sağlamaya çalıştı. Matematikten, sayıların öneminden söz açarak bugünkü ilerlemelerin ve teknolojik gelişmelerin altında yatan en önemli alanın matematik olduğunu fark etmelerini sağladı. Değişik konularda çocukların sorularına da cevap vererek, geniş yelpazede ufuk açıcı bilgiler paylaştı. 
BURASI BİR BUTİK OKUL: ‘KÖY KOLEJİ’
 Öğretmenlerle gerçekleştirdiği sohbette Böyükata, ‘Köy Koleji’ fikrini burada da açıkladı ve “Böylesi hakikatli bir okul binası ve doğal çevresi tam bir ‘köy koleji’ potansiyeli taşıyor. Köy okullarında var olan fırsatları rahatlıkla görebiliriz. Şehrin kalabalığı insanı yoruyor, şehrin gürültüsü insanı yoruyor, ulaşım ve binalar arasındaki sıkışmışlıklar şehirlerde eğitimi olumsuz etkiliyor. Böylesi olumsuzluklar köy okullarında yok. Çocuğu derslerde işlenecek konulara odaklamak çok kolay. Kısa sürede pek çok konuya değinmek mümkün. Hemen hemen her derste, işlenen her konuyu farklı konularla ilişkilendirerek, bağlantılar kurarak anlatmak mümkündür. Bunu yaptığımızda STEM anlayışına uygun eğitim vermiş oluruz” dedi.
‘KÖY KOLEJLERİ’ KIRSALA AÇILAN KAPIDIR
 Etkinlikte kendisine eşlik eden ve yörede uzun zamandır görev yapan, Faraşlı Köyü’nde Okul Müdürü iken köylerdeki eğitim faaliyetlerine yönelik bu etkinliklerin başlatılmasına önayak olan, lise yıllarında Kayseri-Pazarören’de aynı okulda birlikte okumuş olan, Ahmet Fakılı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Özbay ile yaptıkları çalışmaları değerlendiren Böyükata, “Türkiye’de artık ‘köye dönüş’ konuşulmalıdır. Kırsala dönüşün stratejileri geliştirilmeli ve yol haritaları çıkartılmalıdır. Bunun çok gerçekçi ve sağlıklı yapılıp yürütülmesi gereken bir iş olduğuna inanıyorum. ‘Köy koleji’ düşüncemizde bu okulların kırsala açılan bir kapı olmasını da konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Aralıksız Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müftüden öğrencilere konferans
Müftüden öğrencilere konferans
Sergiye büyük ilgi
Sergiye büyük ilgi
Kurslarda yılsonu
Kurslarda yılsonu
Mahalleye indiler
Mahalleye indiler
Akademik başarı yükselecek
Akademik başarı yükselecek
7 bölgeden 7 renk
7 bölgeden 7 renk
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim