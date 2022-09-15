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‘Eğitimin her zaman yanındayız’

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız olarak sürdürüyor.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘Eğitimin her zaman yanındayız’

Meclisin tatile girmesi ile birlikte Yozgat’ta ziyaretlere başlayan Milletvekili Başer, 2022-2023 eğitim ve öğreti yılının başlaması ile birlikte okulları ziyaret ediyor. Yozgat’ta ziyaretleri ile vatandaşların isteklerini ve taleplerini dinleyen Başer, bu kez de öğrencilerin yanında oldu. Öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılında yalnız bırakmayan Başer, öğretmen ve öğrencileri ile sohbet ederek istek ve talepleri dinledi. 
ASIRLIK ÇINARA ZİYARET
Ziyaretleri kapsamında Başer, Tarihi Yozgat Lisesini ziyaret etti. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Başer, sohbet etti. Yozgat Lisesinin bir çok ilkler imza attığının altını çizen Başer, “1910 yılında o zaman ki adıyla Yozgat Mekteb-i Sultanisi olan Yozgat Lisesinin bünyesinde kurulan ‘Yozgat Mekteb-i Sultani Futbol Takımı’ aynı zamanda Anadolu’da kurulan ilk futbol takımı olma özelliğine sahiptir. Kurulduğundan bugüne binlerce akademisyen, bilim adamı, devlet adamı yetiştiren Yozgat’ımızın gözbebeği tarihi Yozgat Lisesi şimdi ise öğrenci okutmaya devam ediyor. Bizlerde eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik. Onlara ne kadar kıymetli bir okulda okuduklarını bir kez daha hatırlattık. Yeni eğitim ve öğretim yılında gençlerimize, öğretmen ve idarecilerimize başarılar diledik” dedi.
‘ÜMİDİMİZ, GELECEĞİMİZ…’
Başer daha sonra Yozgat Merkez Ayşe Ilıcak Kız İmam Hatip Lisesi ve Yozgat Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Hafızlık Proje Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette tek tek sınıfları gezen Başer, “Yozgat Merkez Ayşe Ilıcak Kız İmam Hatip Lisesi, Yozgat Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Hafızlık Proje Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Onlar, milli ve manevi değerlerine bağlı ümidimiz, geleceğimiz. Onlar, memleket sevdalısı genç, idealist gençlerimiz. Genç kardeşlerimize, öğretmen ve idarecilerimize yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. 
»Muhammed Üstüntaş

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Eğitimin Her Zaman Yanındayız
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