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Eğitimi değerlendirdiler

Kadışehri, Çekerek ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Yanifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut’u makamında ziyaret ettiler. 

17 Kasım 2022 Perşembe 02:21
Eğitimi değerlendirdiler

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal yapmış oldukları ziyaret kapsamında Yanifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut ile eğitim hakkında fikir alışverişinde bulundular. 
Ziyaretlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür eden Korkut, “Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Nuri Aksoy’a, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Zeki Akkan’a ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Musa Öcal’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Müdürlerimiz ile birlikte ilçelerimizde yapılan eğitim çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Kendilerine eğitim hayatında başarılar dilerim. İnşallah hep birlikte eğitime büyük katkılar sağlayacağız. Kendilerine bir kez daha yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Eğitimi Değerlendirdiler
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