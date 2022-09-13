Eğitime tam destek

Beşir Derneği Yozgat Temsilciği, eğitim yardımları kapsamında Yozgat’taki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirmeye devam ediyor. Beşir Derneği Yozgat Temsilciliği, eğitim destekleri aralıksız sürdürerek, Yozgat’ta bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulundu. Yapmış oldukları destek çalışmaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye araç gereç yardımında bulunduklarını ifade eden Beşir Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız, “2011 yılında faaliyete geçirdiğimiz çalışmalar ve projeler ile gece gündüz başta ülkemiz ve kendi insanımızın hizmetini görürken aynı zamanda dünyanın her yerinde insanlığa yardım etme gayreti içerisindeyiz. Nerede mahzûn ve mahcûp bir gönül var ise orada onlarla olmanın gayreti içerisindeyiz. Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünde olan derneğimiz; yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, giyecek, yakacak, eğitim, sağlık gibi konularda yardım ediyor. Eğitim destek faaliyetleri kapsamında da ilimizde bulunan daha önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bağışçılarımızın destekleri ile sırt çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Beşir Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve online bağış yapmak için bağışçılarımız www.besir.org.tr adresimizi ziyaret edebilirler” dedi. »Muhammed Üstüntaş