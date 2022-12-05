Eğitime tam destek

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Boğazlıyan ilçesinde çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı açıldı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli kapsamında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni bölümler açıldı.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi kurulurken ileride doğabilecek ara eleman sıkıntısını, personel ihtiyacını karşılamak için şimdiden altyapısını hazırlamak istiyoruz. Hem ilçemizdeki gençlerin çalışmasını, bölgemizdeki insanlarımıza istihdam sağlaması amacıyla Boğazlıyan, Sarıkaya, Çandır ve Yenifakılı ilçelerinde bulunan Endüstri Meslek Liselerinde yeniden bir yapılanma modeli yapılacak. 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’nin illerde kalkınma modeline uygun bir şekilde OSB’ye 4 ilçeden istihdam sağlanacak. Hem ilçelerimizin gelişmesi sağlanacak. Ben bu adımın çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum.  Boğazlıyan ve çevre ilçelerine çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum. OSB’nin istihdam açığını şimdiden kapatacağını düşünüyorum. Bu kapsamda yapmış olduğum çalışmalar neticesinde Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı açılmıştır. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi itibariyle faaliyete geçecek olan Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı’nda Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Makine Bakım Onarım, Mermer İşleme ve Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme gibi dallar bulunuyor.” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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