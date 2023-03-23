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Eğitime ilk katkı

Çayıralan ilçesinde eğitim veren Konuklar İlkokulunda 1’nci sınıflar için Okuma Bayramı etkinliği düzenlendi.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Eğitime ilk katkı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur’un da katılım sağladığı etkinlikte öğrencilere Onur Belgesi taktim edildi. 
Sınıfta düzenlenen etkinlikte birinci sınıf öğrencileri okuma ve yazma öğrenimini tamamlamanın sevinciyle okuma bayramı yaptı.
Okuma Bayramı'nda birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergileyip pasta kestiler.
Öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, “Bugün güzel bir gün. Evlatlarımızın olması, yaşaması, büyümesi o anlamda eğitim hayatına katılması da çok önemli. Bugün evlatlarımızın eğitim-öğretime başlangıcında, okuma-yazmayı öğrenmenin en temel günü. Eğitim ve öğretim hayatlarında çocuklarımıza başarılar diliyorum ve onları kutluyorum.” dedi.
Batur, etkinlik sonunda Okuma Bayramı etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. »Haber Merkezi

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Eğitime Ilk Katkı
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