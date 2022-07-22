Eğitime devam

8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik eğitim verilen kurslarla ilgili yapılan açıklamada, “Kaymakamlık Etüt Merkezimizde 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimize yönelik yaz DYK kurslarımız başlamıştır. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

»Haber Merkezi