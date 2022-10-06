Eğitime davet

Sağlık bakanlığı ile Türkiye lokantacılar ve pastacılar federasyonu arasında 28 Şubat 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Başkan Akdemir, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili 13 Ekim Perşembe günü eğitim düzenleneceğini belirtti.

Düzenlenecek olan eğitime fırın, kafeterya, pastane ve lokanta işletmecilerini davet eden Akdemir, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Sağlıklı Hayat ve Türkiye aşırı tuz tüketiminin azaltılması programı kapsamında tuz ve şeker tüketimini önerilen seviyelere düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu arasında 28 Şubat 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili 13 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda eğitimler planlanmıştır. Bu konuyla ilgili fırın, kafeterya, pastane ve lokanta işletmecilerinin katılımlarını beklerim” dedi. »Haber Merkezi