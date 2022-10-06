Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.484,42
ALTIN
1.027,96
DOLAR
18,64
STERLİN
21,29
EURO
18,60

Eğitime davet

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan tuz ve şeker tüketimi konulu eğitime işletmeleri davet etti. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Eğitime davet

Sağlık bakanlığı ile Türkiye lokantacılar ve pastacılar federasyonu arasında 28 Şubat 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Başkan Akdemir, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili 13 Ekim Perşembe günü eğitim düzenleneceğini belirtti. 
Düzenlenecek olan eğitime fırın, kafeterya,  pastane ve lokanta işletmecilerini davet eden Akdemir, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Sağlıklı Hayat ve Türkiye aşırı tuz tüketiminin azaltılması programı kapsamında tuz ve şeker tüketimini önerilen seviyelere düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu arasında 28 Şubat 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili 13 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda eğitimler planlanmıştır. Bu konuyla ilgili fırın, kafeterya, pastane ve lokanta işletmecilerinin katılımlarını beklerim” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Davet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlere eğitim
Öğretmenlere eğitim
Proje başarısı
Proje başarısı
Emniyetten eğitim
Emniyetten eğitim
Proje başlıyor
Proje başlıyor
7’den 70’e eğitim
7’den 70’e eğitim
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim