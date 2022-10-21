Değerler eğitimi kapsamında eğitimde işbirliği protokolü İlçe Milli Eğitim ve İlçe Müftülüğü arasında imzalandı.

İmzalan protokol hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımızda ve kız yurdumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin milli, manevi ve dini değerleri kazanmaları ve yaşayış biçimine dönüştürmeleri için ilçe müftülüğümüzle iş birliği protokolü imzaladık. Din görevlilerimiz ile öğretmenlerimizin aktif işbirliğine dayalı uygulamada olacak olan protokolün öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi