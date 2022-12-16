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Eğitimde büyük atılım

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Eğitimde büyük atılım

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Çalışmalar kapsamda, velilerimizle yapılan görüşümeler,  Bakanlığımızın göndermiş olduğu ödeneklerle okullarımıza eğitim materyalleri alınarak okul ortamlarının zenginleştirilmesi gibi ilimiz genelinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 3-4-5 yaş okul öncesi okullaşma yüzde 54 oranında  artırılmıştır.” dedi.  
92 ANASINIFI AÇILDI
Yazıcı, “İlimizde Bakanlığımız tarafından okul öncesi eğitimde eğitime erişim çalışmaları kapsamında belirlenen Merkez ilçemizde 1, Boğazlıyan ilçemizde 3 ve Yerköy ilçemizde ise 2 olmak üzere 5 anasınıfının bağımsız anaokuluna dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde 12 adet yeni anaokulu ihtiyacı belirlenmiş olup 5'inin ise yapımına başlanmış ve 92 yeni anasınıfı açılmıştır.” şeklinde konuştu.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Aynı zamanda köylerde 34 anasınıfının açıldığını belirten Yazıcı, “Anasınıflarımızda 368 öğrencimiz eğitim görmektedir. 5 yaş grubunda  okul öncesi okullaşma oranının  yüzde 100 hedefine ulaşılması için gerekli çalışmalar devam etmekte olup bu çalışmalara emek veren ve katkı sağlayan eğitim camiamıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Eğitimde Büyük Atılım
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