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Eğitimde ara yok

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Etkili CV Hazırlama ve e-Posta Yazma Teknikleri Eğitimi’ düzenlendi.

08 Kasım 2022 Salı 02:11
Eğitimde ara yok

Gençlere yönelik aralıksız olarak eğitim düzenlediklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençlere tecrübe ve kıymetli eğitimlerle donanmış da olsanız, muhteşem enerjilere de sahip olsanız, binlerce adayın arasından fark edilmenizi sağlayan ilk basamak özgeçmişinizdir. İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir. Özgeçmiş bilgilerin sıralandığı bir listeden çok reklamınızı yapan bir araçtır. Herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce mutlaka etkili hazırlanmış bir CV sunmanız şarttır. Özgeçmişiniz doğru hazırlanmış olmalıdır ki yaptığınız başvuruda binlerce adayın içinde sizi öne çıkarsın. Düzenlenen iki günlük eğitim programı ile gençler, etkili Özgeçmiş hazırlamayı ve birçok teknik, taktik öğrenmiştir. Katılımcılar, özgeçmiş üzerinde doğru ifade etmeyi öğrenirken, iş arayan diğer adayların arasından öne çıkmalarını sağlayacak ipuçlarını da öğrenmiştir.” dedi.
EĞİTİMDE KAZANIMLAR
Gençlerin CV hazırlama eğitimi ile kazanımları aktaran Uğuz, “Bu eğitim vesilesiyle etkili ve uygun bir CV hazırladılar. Sosyal medya mecralarında ve Linkedin üzerinden iş aramayı öğrendiler. Özgeçmişte yapılan sık hataları öğrendiler. Mülakata hazırlık süreçleri hakkında bilgi sahibi oldular.” ifadelerini kullandı.
TEKNİKLER ÖĞRENİLDİ
Uğuz, “Eğitimin ikinci gününde katılımcılar, etkili bir e-posta yazma ve yazışma tekniklerini öğrendiler. İş arama sürecinde kullanılan üslup, gençlerin mülakata davet edilmesi için önemlidir. Bu eğitimle gençler, iş arama süresince etkili e-posta kullanımı ve gereken resmi yazışmaları, e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğrenerek, iş arama sürecinde başarılı bir görüşme gerçekleştirmeyi öğrendi.” şeklinde konuştu. »Selma Şahin 
 

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Eğitimde Ara Yok
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