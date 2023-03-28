Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri öğretmenler ve veliler katılım sağladı.

Eğitimde ailenin önemine değinilen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, velilerin öğrenciler için yapması gereken konuları anlattı.

Eğitimde aile desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizen Aksoy, “Ailelerimizin desteğini alabilmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bizzat toplantılara katılarak velilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Gümüşsu Ortaokulunda yapılan Okul Aile Birliği toplantısında da yine velilerimize eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunup kendilerine beklentilerimizi ilettik. Özellikle Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve merkezi sınavlar hakkında öğrencilerimize düşen görevleri hatırlattık. Geleceğe hep birlikte yürüyeceğimiz sevgili velilerimize katılımlarından, okul idaresi ve öğretmenlerimize de yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Biz büyük bir eğitim ailesiyiz.” dedi. Haber Merkezi