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Eğitim yararına kermes

Yozgat İl Müftülüğünce Kur’an Kursları, eğitim faaliyetleri ve okullarda ihtiyaç duyulan kütüphanelerin oluşturulması için kermes düzenlendi.

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
Eğitim yararına kermes

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kermes 3 gün boyunca devam edecek.
Dualarla açılan Kermese Vali Ziya Polat ve eşi Filiz Polat, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Müftüsü Ali Gülden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, müftülük personeli ve vatandaşlar katılım sağladı.  
Müftü Gülden, kermesin hayırlı olmasını dileyerek kermese katılım çağrısında bulundu.
Yozgat’ta 3 adet hafızlık Kur’an Kursunda 210’nun üzerinde öğrencinin bulunduğunu söyleyen Gülden, “Cumhuriyet Meydanı’nda kermes açılışı yaptık. 3 gün sürecek kermesimize başta Sayın Valimiz Ziya Polat, ilimizin ileri gelen erkânı katıldı. Yozgatlı kardeşlerimizi buradan hanım kardeşlerimizin kendi evlerinde kendi özverileri ile en nezih bir şekilde hazırladıkları yiyeceklerden gelip tatmalarını ve sunacakları katkılardan ilimizde yürüttüğümüz din hizmetlerine, hafızlık hizmetlerine katkı sunmalarını istiyoruz. Bu hizmet geçmişten günümüze devam eden bir hizmet vatandaşlarımızın öteden beri güzel bir şekilde maddi katkı sunma noktasında teveccüh gösterdiler. Kitap standımız var, hanım kardeşlerimizin el işlerinden oluşan bir takım hazırlıklar da var.” ifadelerini kullandı. 
»Sema Nur Koçaker 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Yararına Kermes
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