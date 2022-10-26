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Eğitim verildi

1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellere eğitim verildi. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Halk Sağlığı  Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan  Hastalıklar Biriminde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik tarafından personellere eğitim verildi.     
Bayan personellere yönelik gerçekleştirilen eğitimde meme kanseri ve önemi, risk faktörleri, korunma yolları, erken teşhis ve önemi, kanser taramaları (HPV-DNA-GGK) hakkında bilgilendirme yapıldı
Ayrıca 15 yaşından itibaren  ayda bir kendi kendine meme muayenesinin önemi anlatılarak nasıl yapılması gerektiği doktor tarafından görsel videolarla da desteklenerek eğitime katılan personellere anlatıldı. »Haber Merkezi
 

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Eğitim Verildi
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