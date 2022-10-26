İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Biriminde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik tarafından personellere eğitim verildi.

Bayan personellere yönelik gerçekleştirilen eğitimde meme kanseri ve önemi, risk faktörleri, korunma yolları, erken teşhis ve önemi, kanser taramaları (HPV-DNA-GGK) hakkında bilgilendirme yapıldı

Ayrıca 15 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine meme muayenesinin önemi anlatılarak nasıl yapılması gerektiği doktor tarafından görsel videolarla da desteklenerek eğitime katılan personellere anlatıldı. »Haber Merkezi

