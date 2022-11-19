Eğitim verildi

Konu ile ilgili AFAD yetkililerince yapılan açıklamada, “Yozgat Şehir Hastanesindeki Destek AFAD gönüllülerine yönelik Saha Eğitimleri kapsamında verilen Hafif Arama Kurtarma, İnsani Yardım Çadır Kurma ve Yangın eğitim faaliyetleri devam etmektedir.” denildi.

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