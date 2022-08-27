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Eğitim toplantısı

Kadışehri ilçesinde, Kaymakam Yunus Polat başkanlığında Ağustos ayı Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi. 

27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Eğitim toplantısı

Düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve okul müdürleri katılım sağladı. İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının değerlendirilmesi yapılıp, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için yapılan hazırlık çalışmaları hakkında da istişarelerde bulunuldu. 
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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Toplantısı
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