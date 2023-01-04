Eğitim setleri dağıtıldı

Atatürk ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Cingirt, öncelik olarak öğretmenlerle toplantı yaptı.

Toplantının ardından bu sene sınavlara hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap ve denemelerden oluşan eğitim setlerini dağıtarak tavsiyelerde bulundu.

Okula yapılan yeni konferans salonunda incelemelerde bulunduktan sonra Cingirt ziyaretlerini sonlandırdı.

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