Eğitim semineri yapılacak

2022-2023 yılı umre organizasyonunda görevlendirilecek kadın irşat ve din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim seminerine katılmak için Yozgat Dini İhtisas Eğitim Merkezi'ne gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Fatih Demir, İl Müftüsü Ali Gülden’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yapılan eğitim seminerinin, Yozgat Dini İhtisas Eğitim Merkezi'nde yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, İl Müftülüğüne ve Eğitim Merkezine sundukları katkıları sebebiyle teşekkür etti.

İl Müftüsü Ali Gülden yapılan eğitim seminerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunup, ziyaretleri sebebiyle kendilerine teşekkür etti.

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