Her sene çocukların Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur'an Kursları eğitim-öğretime devam ederken, İmran Kız Kur’an Kursunda ise Yaz Kur’an Kursu Kampı başlıyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER

Misafirlerine hazırlanan Yaz Kur’an Kursu Kampına 18 Temmuza kadar 12-18 yaş aralığındaki kız çocukları müracaat edebilecek. 18 Temmuz ile 12 Ağustos arasında düzenlenecek kampta kitap okuma, çeşitli spor faaliyetleri, piknik ve gezi etkinlikleri gerçekleştirilerek çocuk ve gençlerin yaz tatilinde eğlenirken öğrenmeleri sağlanacak.

TEMEL DİNİ BİLGİLER VERİLECEK

Konuyla ilgili müftülük yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Yozgat’taki tüm cami, Kur'an Kursu ve Mescitlerde yaklaşık iki ay sürecek olan kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra akaid, siyer, ahlak gibi temel dini bilgiler verilecek. Ayrıca kurslar kapsamında yapılan sosyal faaliyetlerinde tüm hızı ile devam edeceği bildirildi. Kuba Mescidi Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, Din Görevlileri Ali Rıza Şimşek ve Asım Çalışkan rehberliğinde kurstan sonra sosyal faaliyet kapsamında yarı olimpik yüzme havuzunda hem yüzdüler hem de gönüllerince vakit geçirdiler.

Yetkililerce yapılan açıklamada, Yaz Kur’an Kursları ve Yaz Kuran Kursları Kampına katılan tüm öğrencilerin planlanan takvim çerçevesinde yapılacak olan faaliyetlere dâhil edileceği belirtildi. »Haber Merkezi