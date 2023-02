Eğitim malzemeleri uğurlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye-KKTC El Ele Daha İleriye” projesi çerçevesinde Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen KKTC’ye eğitim malzemelerini taşıyacak tırların uğurlama törenine katıldı. Eğitim altyapısının iyileştirilmesi öğretmen kadrosunun güçlendirilmesi, yeni yöntemlerin uygulamaya konulması ve öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesi gibi hedefler istikametinde geliştirilen proje çerçevesinde KKTC’ye gönderilmek üzere 14 tır eğitim malzemesi uğurlandı.

Törenin açılışında konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya; enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, “Kıbrıs Türk Devletinin geleceği bugün eğitim çağında olan çocuklarımız, gençlerimizdir. Kıbrıs Türkü gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli eğitim alması, bilimde, sanatta, kültürde, sporda gelişmesi son derece önemlidir. Amacımız, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten aynı zamanda ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Onlara ne kadar eğitir; analitik ve bilimsel gelişimlerinin yanında milli manevi yönlerden de onları ne kadar güçlendirirsek, Kıbrıs Türk Devleti’nin yarınları o kadar aydınlık olacaktır” şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRKÜ’NÜN NİTELİKLİ EĞİTİME ERİŞMESİ İÇİN DESTEK VERİYORUZ"

Kıbrıs Türk Devleti’nde mevcut eğitim yapısına baktıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimi ile müfredattaki eksikliklerin öne çıktığını aktaran Oktay, “Kıbrıs Türk Devleti’nde diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yapısal reforma ihtiyaç olduğu ama arzu edilen seviyede mesafe alınamadığı da bir gerçektir. Eğitim konusu ihmal edildiği takdirde her yönüyle bedeli çok ağır ve yıkıcı olabilir. Bu şuurla; Kuzey Kıbrıs’ta bilgiyle kuşanmış, teknolojiyle bütünleşmiş nesiller için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu çerçevede; okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde Kıbrıs Türkü’nün nitelikli eğitime erişmesi için destek veriyoruz. Kıbrıs Türk Devleti Milli Eğitim Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki eğitimden hayat boyu öğrenmeye farklı birimleri arasında sıkı eş güdüm ve tecrübe paylaşımı devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

“BİZ 6’LI MASADAKİLERİN YAPTIĞI GİBİ KIBRIS TÜRKÜ’NÜ BİR KIYIYA KÖŞEYE KOYUP, İKİ YÜZLÜ ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖZLÜĞÜNDEN BAKACAK DEĞİLİZ”

Oktay, bugün gönderilen eğitim materyali desteklerinin Türkiye ile Kıbrıs Türk Devleti eğitim işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade ederek, “Bugün Kuzey Kıbrıs’a uğurlayacağımız 14 tırın içinde okul öncesi eğitim setlerinden akıllı tahtalara, mesleki eğitim donanım sistemlerinden yardımcı kitaplara binlerce eser ve materyal bulunuyor. Ama asıl önemlisi bu tırlar; milletimizle Kıbrıs Türkü’nün gönül birlikteliğini, kültür birliğini ve ses bayrağımız Türkçeyi taşımaktadır. Ülkemizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs’ta yükselen hastaneler, yollar, tarım tesisleri gibi Türkiye’nin milli davasına olan inancını sembolize etmektedir. Biz 6’lı masadakilerin yaptığı gibi Kıbrıs Türkü’nü bir kıyıya köşeye koyup, iki yüzlü uluslararası toplumun gözlüğünden bakacak değiliz. Kıbrıs Türkü’nün dimdik varolması, Kıbrıs Türk Devleti’nin güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

“ULUSLARARASI TOPLUM KILIFINDA AKDENİZ’DE KORSANLIK DEVAM EDİYOR”

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, 30 Ocak'ta aldığı Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yıllığına uzatan kararı hakkında da konuşan Topçu, Kıbrıs konusunda yıllardır yapılan yanlışlara bir yenisi eklendiğini açıkladı. Topçu açıklamasında şunları kaydetti:

“Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasının ne insani, ne diplomatik ne de hukuki bir karşılığı yoktur. Konsey bu kararıyla, denenmiş ve başarısızlığı ispatlanmış çözüm modelleri üzerindeki ısrarından vazgeçmediğini göstermektedir. Yani Uluslararası toplum kılıfında Akdeniz’de korsanlık devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi Maraş konusunda da at gözlüğünü çıkarmamış. Kararda, Kıbrıs Türk Devleti toprağı olan Maraş’ta atılan ve atılacak adımlara dair kullanılan tehditkar ifadeler, Rumların çarpık zihniyetinin Konseyi nasıl rehin aldığını da gösteriyor. Bu tehditler ne Kıbrıs Türk Devleti makamlarını, ne bizi korkutabilir. Herkes bunu böyle bilsin.”

"KKTC’DEKİ TÜM OKULLARIMIZIN İHTİYACINI KARŞILAMA İLE İLGİLİ SÖZ VERDİĞİMİZ HER ŞEYİ BUGÜN 14 TIRLA KIBRIS’IMIZA UĞURLUYORUZ”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise KKTC ile etkileşimlerin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirerek, “25 ocak itibarıyla Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok hararetli bir toplantı oldu ve KKTC’deki tüm okullarımızın ihtiyacını karşılama ile ilgili söz verdiğimiz her şeyi bugün 14 tırla Kıbrıs’ımıza uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, KKTC’ye doğru yola çıkan tırları uğurladıktan sonra Ders Aletleri Yapım Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi. »İHA