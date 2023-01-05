Eğitim konuşuldu

Yazıcı, ziyarette Umutlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Sazlıdere ilk ve ortaokulu ile Kazım Karabekir Fen Lisesini ziyaret ederek okulları ve eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'ın da eşlik ettiği ziyarette sınava hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, verimli ders çalışma, sınav kaygısı, sınav çözme teknikleri, kitap okumanın sınavlar ile akademik başarıya sağladığı katkılar, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetle ilgilenilmesinin yanında milli değerler konularına değindi.

Öğrencilerle sohbet edip istek ve taleplerini alan Yazıcı, daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi.

Yazıcı, rehber öğretmen ve şube rehber öğretmenlerinin randevu sistemi ile görüşme yapmaları, Aile Okulu projesi, ESER projesi kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, ailelerin eğitim paydaşı olması için yapılacak çalışmalar, dezavantajlı öğrencilerimizin eğitim ortamlarına adaptasyonu, okulların tüm paydaşlarının katılacağı sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlemesi ve mezun öğrencilerin takip edilerek gerekli rehberliğin yapılması konularına değindi.

Öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, “İlimiz eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi