Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.523,49
ALTIN
1.119,18
DOLAR
18,75
STERLİN
22,69
EURO
19,98

Eğitim konuşuldu

Yozgat İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçe ziyaretleri kapsamında Akdağmadeni’ni ziyaret etti. 

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Eğitim konuşuldu

Yazıcı, ziyarette Umutlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Sazlıdere ilk ve ortaokulu ile Kazım Karabekir Fen Lisesini ziyaret ederek okulları ve eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'ın da eşlik ettiği ziyarette sınava hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, verimli ders çalışma, sınav kaygısı, sınav çözme teknikleri, kitap okumanın sınavlar ile akademik başarıya sağladığı katkılar, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetle ilgilenilmesinin yanında milli değerler konularına değindi. 
Öğrencilerle sohbet edip istek ve taleplerini alan Yazıcı, daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi. 
Yazıcı, rehber öğretmen ve  şube rehber öğretmenlerinin randevu sistemi ile görüşme yapmaları, Aile Okulu projesi, ESER projesi kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, ailelerin eğitim paydaşı olması için yapılacak çalışmalar, dezavantajlı öğrencilerimizin eğitim ortamlarına adaptasyonu, okulların tüm paydaşlarının katılacağı sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlemesi ve mezun öğrencilerin takip edilerek gerekli rehberliğin yapılması konularına değindi.
Öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, “İlimiz eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Konuşuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler için toplandılar
Öğrenciler için toplandılar
“Argoya Hayır Başarıya Evet”
“Argoya Hayır Başarıya Evet”
Eğitim setleri dağıtıldı
Eğitim setleri dağıtıldı
Azmi örnek oluyor
Azmi örnek oluyor
Proje geliştirme eğitimi
Proje geliştirme eğitimi
İlk okuma
İlk okuma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim