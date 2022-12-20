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Eğitim gönüllüleri buluştu

Yozgat Vakfı/İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Yozgat Vakfı Mütevelli heyetini, eğitime destek veren iş insanlarını, Akademisyenleri ve Yozgatlı bursiyer öğrencileri buluşturdu.

20 Aralık 2022 Salı 02:42
Eğitim gönüllüleri buluştu

Her yıl düzenli olarak eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katkıda bulunan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu geçtiğimiz yıllarda ki geleneğini sürdürerek Yozgatlı Yükseköğretim öğrencileri ile Akademisyen ve iş insanlarını bir araya getirdi.
İstanbul’da faaliyet veren ve Yozgat ile alakalı sivil toplum kuruluşları arasında sosyal sorumluluk projelerinde tek adres olan Yozgat Vakfı/İstanbul Yozgatlılar Federasyonu bu yılda Yükseköğretim öğrencilerine burs verme geleneğini bursiyer sayısını arttırarak devam ettirme başarısını sağladı. 
Cumartesi günü Yozgatlı öğrenciler ile Yozgatlı Akademisyen ve eğitime gönül veren iş insanlarını bir araya geldi.
Yurtdışı ve Yurtiçinden iş insanlarının katılım sağlandığı buluşmada açıklama yapan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Yozgat Vakfı Genel Başkanı H. Ahmet Yılmaz gün geçtikçe daha fazla Yozgatlı öğrenciye ulaştıklarını ve Yozgatlı öğrencilerin şehrin geleceğini belirleyeceklerini kaydetti. 
Yapılan burs desteği ve yoğun katılımdan da memnuniyetini belirten Yılmaz; “Şehrimizin ve ülkemizin geleceği gençlerimizin elinde. Bunun bilinciyle bizim en çok destek çıkmamız gereken yönlerden bir tanesi de öğrencilerimizdir. Bugün bizler İş insanlarımız ve akademisyen Hemşehrilerimizin destekleriyle onlara sahip çıkacağız, onlarda mesleklerini ellerine aldıklarında doğdukları şehre ve hemşehrilerine sahip çıkacaklardır. Sağ olsunlar birçok hemşehrimiz de bizim gibi düşündüğü için gün geçtikçe burs sayımız ilerleme gösteriyor.  Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan, katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.
MÜJDE VERİLDİ
Kısa süre içerisinde İstanbul’da büyük ihtiyaç olarak gördükleri “Yozgatlı Kız Öğrenci Yurdu” kuracaklarının da gecede müjdesini veren Yılmaz, “İstanbul’da Yozgatlı olmanın gururunu yaşatacağız” mesajını da verdi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Gönüllüleri Buluştu
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