Eğitim gerçekleştirildi

Kalite Yönetim Sistemi standartlarına yönelik bilgi tazelemek amacıyla yapılan Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, birim amirleri ve birim kalite komisyon temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, iki gün sürecek olan eğitimin amaç ve kapsamı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Akın, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminin üniversitenin liderliğini, stratejisini, yönetim sistemini, kaynaklarını ve süreçlerini kapsayan kalite olgunluk seviyesinin ölçülmesi ve gözden geçirilmesi adına önemli bir eğitim olduğunu vurguladı.

Akın, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kalite şartları ile ilgili gerekli planlama, uygulama, izleme- ölçme, analiz etme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürülebilir başarı için yönetme ve beklentileri üst düzeyde karşılama kararlılıklarının hızla devam ettiğini dile getirerek, bu kapsamda kalite çalışmalarında emeği geçen üniversite personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ahi Evran Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek tarafından kalite yönetim sisteminin işleyişi, organizasyonu, komisyonları, çalışma usul ve esasları, birimlere yayılımı hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ahi Evran Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk ise kalite yönetim sistemlerinin bütünleşik hale getirilmesinin amacı, gelişim süreci, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi uygulaması ve modülleri ve kullanımının yaygınlaştırılması konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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