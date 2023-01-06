Eğitim faaliyetlerini inceledi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan'ın da eşlik ettiği ziyarette sınava hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, verimli ders çalışma, sınav kaygısı, sınav çözme teknikleri, kitap okumanın sınavlar ile akademik başarıya sağladığı katkılar, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetle ilgilenilmesinin yanında milli değerler konularına değinerek sohbet edip istek ve taleplerini aldı.

Öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, rehber öğretmen ve şube rehber öğretmenlerinin randevu sistemi ile görüşme yapmaları, Aile Okulu projesi, ESER projesi kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, ailelerimizin eğitim paydaşı olması için yapılacak çalışmalar, dezavantajlı öğrencilerin eğitim ortamlarına adaptasyonu, okulların tüm paydaşlarının katılacağı sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlemesi ve mezun öğrenciler takip edilerek gerekli rehberliğin yapılması konularına değinip fikir alışverişinde bulundu.

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