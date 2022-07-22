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Eğitim düzenlendi

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadınlarına yönelik eğitim düzenlendi.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Eğitim düzenlendi

Düzenlenen eğitimde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından ‘Aile Eğitim Programı’ kapsamında eğitim verildi. »Haber Merkezi

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Eğitim Düzenlendi
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