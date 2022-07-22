Düzenlenen eğitimde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından ‘Aile Eğitim Programı’ kapsamında eğitim verildi. »Haber Merkezi
22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadınlarına yönelik eğitim düzenlendi.
Düzenlenen eğitimde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından ‘Aile Eğitim Programı’ kapsamında eğitim verildi. »Haber Merkezi