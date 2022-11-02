Eğitim düzenlendi

Yapılan eğitime İl Müdürü Abdullah Neşeli, Şube Müdürü Bahattin Çelik, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi idarecileri, meslek elemanları, bakım ve diğer personel katıldı.

İl Müdürü Abdullah Neşeli yapmış olduğu konuşmada, çocuk kuruluşlarının risklerinden bahsederek mesleki ve diğer personelin sorumluluklarını hatırlattı.

Neşeli, çocukların ruhsal ve kişisel gelişimlerinde personelin örnek olduklarını, eğitici davranmaları gerektiğini, sorumluluklarının bilincinde görevlerini yürütmelerini söyledi.

Meslek elemanları ve diğer personelden rehberlik etmelerine değinen Neşeli, çocuk alanında Bakanlığın vizyonu ve hassasiyetlerine dikkat edilmesini istedi.

Eğitim 11-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime Yozgat adına katılan sosyal çalışmacı Esra Kaya Şeker tarafından çocuk bakım kuruluşlarında görevli bakım personeline temel mesleki becerililerin geliştirilmeleri amacıyla hazırlanan eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimde; kurumsal işleyiş/bakım personelinin görev ve sorumlulukları, eğitim ve iletişim, eğitim planlama ve hazırlık, eğiticilik becerileri, iletişim, çocuğa yaklaşım, sınır ve sorumluluklar, ilkyardım, olumlu davranış geliştirme, hijyen ve temizlik, gelişimi desteklemek, mahremiyet, hijyen ve temizlik, ilkyardım, krize müdahale ve ekip olmak konuları ele alındı. Haber Merkezi